هل لا يزال ترامب الأوفر حظا بين الجمهوريين؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ الحزب الجمهوريّ عقد أمس الخميس، المناظرة الأولى لمرشحيه لانتخابات الرئاسة الأميركية 2024، بين 6 مرشحين، فيما غاب عنها الرئيس السابق دونالد ترامب.وشارك 8 أشخاص، مرشحون في الانتخابات التمهيدية للحزب، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، هم: رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا المتصدر بعد ترامب في استطلاعات الرأي، وفيفيك راماسوامي، رجل الأعمال يعمل في مجال التكنولوجيا، فضلا عن مايك بنس نائب ترامب السابق، ونيكي هيلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سابقا، وتيم سكوت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولين، وكريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، ودوغ بورغوم، حاكم ولاية داكوتا الشمالية، وآسا هاتشينسون: حاكم أركنساس السابق.ويرى المحلل السياسي الأميركي ماك شرقاوي أن "ترامب ما يزال الأوفر حظا بين مرشحي الحزب الجمهوري لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة".ويضيف: "لكن ترامب قد يواجه الكثير من العقبات تتعلق بمدى قدرته على توفيق الوقت بين المحاكمات وحملته الانتخابية التي تجري في وقت متزامن".ويعتبر أنّ التهم الموجهة إلى ترامب "خطيرة"، خاصة أن الاتهام الأخير المتعلق بمزاعم تزوير الانتخابات في جورجيا، يصنف ضمن قضايا الجريمة المنظمة.لكنه يرى أن هناك مبالغة من الديمقراطيين حول السيناريوهات المحتملة للمحاكمة، فهو لا يتوقع أن تسفر محاكمة ترامب عن سجنه لعدم توافر أدلة كافية تثبت الاتهامات التي ينفيها الرئيس السابق جملة وتفصيلا.ويعتبر أن المناظرة بين المرشحين الجمهورين قد عكست خلافات حادة بين قيادات الحزب، ربما يستفيد منها ترامب في حشد الأصوات لصالحه. (سكاي نيوز)