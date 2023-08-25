روسيا تحذّر مولدوفا: دعم كييف سيعرّض أمن المنطقة للخطر

حذّرت روسيا مولدوفا من التورط بشكل أكبر في عملية "دعم" كييف، مشيرة إلى ذلك يعرض أمن المنطقة للخطر، ويحوّل مولدوفا إلى شريك في جرائم حرب نظام كييف.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "أود أن أحذر كيشيناو الرسمية من التورط بشكل أعمق في عملية "دعم" أوكرانيا، الأمر الذي لن يعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر فحسب، بل سيحول مولدوفا إلى شريك في جرائم حرب نظام كييف".

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وأشارت إلى أن الغرب، على الرغم من الوضع المحايد المنصوص عليه في دستور مولدوفا، "يواصل جر" كيشيناو بنشاط نحو النزاع في أوكرانيا، مضيفاً: "لقد حذرنا مرارا وتكرارا مسؤول كيشيناو من العواقب الكارثية لمثل هذه الخطوات".