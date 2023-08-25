Advertisement

عربي-دولي

روسيا تحذّر مولدوفا: دعم كييف سيعرّض أمن المنطقة للخطر

Lebanon 24
25-08-2023 | 11:11
A-
A+
Doc-P-1100969-638285844629342704.jpg
Doc-P-1100969-638285844629342704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّرت روسيا مولدوفا من التورط بشكل أكبر في عملية "دعم" كييف، مشيرة إلى ذلك يعرض أمن المنطقة للخطر، ويحوّل مولدوفا إلى شريك في جرائم حرب نظام كييف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "أود أن أحذر كيشيناو الرسمية من التورط بشكل أعمق في عملية "دعم" أوكرانيا، الأمر الذي لن يعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر فحسب، بل سيحول مولدوفا إلى شريك في جرائم حرب نظام كييف".
Advertisement

وأشارت إلى أن الغرب، على الرغم من الوضع المحايد المنصوص عليه في دستور مولدوفا، "يواصل جر" كيشيناو بنشاط نحو النزاع في أوكرانيا، مضيفاً: "لقد حذرنا مرارا وتكرارا مسؤول كيشيناو من العواقب الكارثية لمثل هذه الخطوات".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:36 | 2023-08-25
14:23 | 2023-08-25
14:00 | 2023-08-25
13:44 | 2023-08-25
13:11 | 2023-08-25
13:01 | 2023-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24