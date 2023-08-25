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عربي-دولي

المنصب أنشئ حديثاً.. رئيس يعيّن ابنته مستشارة له

Lebanon 24
25-08-2023 | 12:18
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عيّن رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف ابنته مستشارة له وفق ما أعلنت الرئاسة، اليوم، في منصب أساسي أنشئ حديثا في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وأفاد المكتب الإعلامي بـ"تعيين سعيدة ميرزيوييفا مستشارة لرئيس أوزبكستان بموجب مرسوم رئاسي".
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ويأتي التعيين بعد تعديلات في الإدارة الرئاسية تلت إعادة انتخاب ميرزيوييف في تموز، بنيله 87 بالمئة من أصوات المقترعين في انتخابات لقيت انتقاد المراقبين الدوليين.

وسعيدة ميرزيوييفا من مواليد 1984، تتقن الانكليزية والروسية، وشغلت حتى الآن منصب مسؤولة الإعلام في الرئاسة التي يتولاها والدها منذ عام 2016.
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