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عربي-دولي

كانتا عائدتين من دفن والده.. وزير يخسر إبنته وشقيقته في حادث سير مروع

Lebanon 24
25-08-2023 | 13:01
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فاجعة كبيرة صدمت وزير النفط العراقي حيان عبد الغني بعدما لقيت شقيقته وابنته مصرعهما في حادث سير مروع على الطريق الدولي السريع ضمن محافظة الديوانية، وذلك أثناء عودتهم من دفن والده.

وقال بيان رسمي ورد لوكالة "شفق نيوز": "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ فاجعة وفاة شقيقة وكريمة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، إثر حادث سير مؤسف".
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وأشار البيان إلى أن وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، تقدّم بعد المُصاب بـ"التعزية والمواساة".

كما كشف مصدر محلي، عن تفاصيل حادث السير المروّع على الطريق السريع الدولي قرب "الدواجن" باتجاه محافظة البصرة، لافتاً إلى أن السيارة الأولى من طراز "لاند كروز" مصفحة تابعة إلى موكب وزير النفط".

وأوضح المصدر أن "سائق السيارة منتسب ضمن موكب الوزير، توفي أيضا وهو من مواليد سنة 1982 - البصرة، وكان بصحبته بالسيارة أثناء الحادث المتوفين: المتوفي تولد 1986 عمله حماية ضمن موكب وزير النفط يسكن البصرة قضاء الزبير، المتوفاة ابنة الوزير، تولد 1987 تسكن البصرة، والمتوفاة تولد 1965 تعمل ربّة بيت وتسكن البصرة وهي شقيقة الوزير.

وأشار المصدر، إلى أن "السيارة الثانية "هينو هالف" وسائقها تولد 1973 و"سبب الحادث السرعة الشديدة وعدم الانتباه والمقصرية على السيارة الأولى نوع (لاند كروز) بنسبة 100%". (روسيا اليوم) 
 
 

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