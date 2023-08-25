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عربي-دولي

الاستخبارات البريطانية تعلّق على وفاة قائد "فاغنر"

Lebanon 24
25-08-2023 | 13:11
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الاستخبارات البريطانية تعتقد أن مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، ربما لقي مصرعه في تحطم الطائرة، رغم أنه لا يوجد دليل قاطع على ذلك، بحسب رأيها.

وقالت الدفاع البريطانية في بيانها: "لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أن بريغوجين كان على متن الطائرة. ومن المعروف أنه يتخذ إجراءات أمنية استثنائية. ومع ذلك، فمن المحتمل جدا أن يكون قد لقي مصرعه حقا".
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واعتبرت أن رحيل بريغوجين سيكون له تأثير عميق في زعزعة استقرار مجموعة "فاغنر".
 

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في وقت لاحق لقناة "سكاي نيوز" أن لندن تراقب الحادث عن كثب وتعمل مع الحلفاء لمحاولة معرفة ما حدث.

المصدر: روسيا اليوم
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