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عربي-دولي
ليبيا.. الجيش يطلق عملية واسعة لتأمين الحدود مع تشاد
Lebanon 24
25-08-2023
|
13:44
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وجّه الطيران الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي ضربات لمقاتلي المعارضة التشادية على الحدود الليبية، مساء اليوم.
وقال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن القوات الجوية الليبية وجهت ضربات قوية للمجموعات المسلحة الأجنبية على الحدود الليبية التشادية مع قيامها باستطلاع جوي دائم عبر مظلة جوية فوق منطقة العمليات العسكرية.
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بدورها، أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في بيان يوم الجمعة، إطلاق عملية عسكرية واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف في النطاق الحدودي الجنوبي لتأمين حدود البلاد.
وقالت القيادة في بيان إن القوات المسلحة "لن تسمح أن تكون بلادنا منطلقا لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديدا لجيراننا، أو قاعدة انطلاق لأي أعمال غير قانونية".
وذكر البيان أن القوات البرية والجوية تشارك في العملية العسكرية، مشددا على أن الجيش الليبي لن يتوقف حتى تحقيق الأهداف التي وضعتها له القيادة العامة.
كما شدد الجيش الليبي على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة ومشاكلها السياسية.
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