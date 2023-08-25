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النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة للمغادرة!

Lebanon 24
25-08-2023 | 14:23
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أمهلت السلطات في النيجر اليوم، 48 ساعة للسفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتي (Sylvain Itté) لمغادرة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون بجمهورية النيجر في بيان: "ردا على المذكرة رقم 023/02874 بتاريخ 8 اب 2023 بشأن رفض سفير فرنسا لدى نيامي الاستجابة لدعوة وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج لإجراء مقابلة يوم الجمعة 25 اب 2023 على الساعة 10:30 صباحا وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية والتي تتعارض مع مصالح النيجر، قررت السلطات النيجرية المختصة سحب موافقتها من السيد سيلفان إيتي ومطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون ثمانية وأربعين ساعات (48 ساعة)".
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