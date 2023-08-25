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إعلان الطوارئ في لويزيانا.. حريق هائل في مصفاة نفط وإخلاء للمنطقة

Lebanon 24
25-08-2023 | 14:38
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أفادت وسائل إعلام أميركية باندلاع حريق هائل في مصفاة تكرير النفط في ولاية لويزيانا، اليوم، ما أدى إلى إخلاء المنطقة كإجراء احترازي لوجود تسرب كيميائي.


هذا وأفادت وسائل إعلام محلية بمدينة غاريفيل بإعلان حالة الطوارئ بعد الحريق الهائل، وإخلاء المنطقة كإجراء احترازي لوجود تسرب كيميائي.
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بدورها، قالت السلطات إن الحريق شب في حوالي الساعة 7 صباحا في مصفاة ماراثون بتروليوم بمدينة غاريفيل الأميركية بولاية لويزيانا، كما أوصت السكان بمغادرة المنطقة.

وأعلنت السلطات المحلية عن استدعاء أطقم الطوارئ للعمل على إخماد حريق "مثير للقلق"، كما تم إجلاء السكان الذين يعيشون على مسافة ثلاثة كيلومترات، كإجراء احترازي لوجود تسرب للمواد الكيميائية.  



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