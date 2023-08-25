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حفرة غامضة تثير المخاوف من زلزال مدمّر جديد في تركيا

Lebanon 24
25-08-2023 | 15:15
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ظهرت حفرة جديدة قطرها نحو 20 مترا بعمق 15 مترا في مدينة قونيا التركية، الأمر الذي أثار ذعر سكان المنطقة، كما ازدادت التساؤلات حول ما إذا كان لها علاقة بوقوع زلزال جديد أم لا.

ولاحظ عمال زراعيون في حقل بطاطس بمنطقة بشاجيل في منطقة كارابينار بقونيا التركية، ظهور حفرة عميقة مماثلة تقريباً للحفرة السابقة التي ظهرت في أعقاب الزلزال المدمر في شباط الماضي، بحسبما ذكرته صحيفة "يني شفق" التركية.
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بدوره، قال صاحب الحقل الذي ظهرت فيه الحفرة، كاظم أصلان سيان، إنهم لاحظوا الحفرة أثناء وجودهم في الحقل لرش المبيدات، ولم يتمكّنوا من الاقتراب منها لأن المساء كان قد حلّ.

واشار الى أنهم عندما أدركوا حجمها في الصباح شعر العمّال بالقلق، فأبلغوا السلطات بالموقف لفحصها.

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