استقالة رئيس منطقة أمهرة الإثيوبية من منصبه

قدّم رئيس ولاية أمهرة في إثيوبيا استقالته الأربعاء بعدما أعلنت الحكومة الفدرالية مؤخرًا حالة الطوارئ هناك في مواجهة تصاعد اشتباكات مسلحة بين مقاتلين والجيش، بحسب ما نقلت وسيلة إعلام رسمية عن البرلمان المحلي الجمعة.

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ووافق برلمان أمهرة على "طلب استقالة الرئيس الإقليمي الدكتور يلكال كيفالي، وعين أريغا كيبيدي ليحل مكانه"، وفق البيان الذي نشرته مؤسسة أمهرة للإعلام (أميكو).

وجاءت الاستقالة الأربعاء بعد أن عقد البرلمان المحلي في أمهرة "جلسة طارئة" و"ناقش الوضع الأمني الحالي. وفي نهاية المناقشات، تم التوصل إلى توافق حول الحاجة إلى إصلاحات ثابتة".

وانتخب البرلمان المحلي يلكال كيفالي أسريس في أيلول 2021، ويهيمن على هذا البرلمان حزب الازدهار الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد. ويعد كيبيدي غير معروف نسبياً على الساحة السياسية.

وشهدت منطقة أمهرة منذ نيسان أعمال عنف مسلح اندلعت بعد إعلان الحكومة الفدرالية رغبتها في تفكيك "القوات الخاصة" في البلاد، وهي وحدات مسلّحة أنشأتها بعض الولايات الإقليمية منذ 15 عاماً. ويرى القوميون في أمهرة في هذا القرار رغبة في إضعاف منطقتهم.

وأعلنت الحكومة الفدرالية حالة الطوارئ في 4 آب بعد تجدد القتال في مطلع تموز بين الجيش ومقاتلين محليين في منطقة أمهرة في شمال البلاد، بينهم مقاتلو ميليشيات محلية معروفة باسم "فانو".