عبارة غير متوقعة.. أوّل تعليق لبايدن على الصورة الجنائية لترامب

قال الرئيس الاميركي جو بايدن تعليقاً على صورة الرئيس السابق دونالد ترامب الجنائية: "رجل وسيم".





وكان قد نشر مكتب عمدة مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأميركية، الخميس، الصورة الجنائية لترامب، التي التقطت له في سجن المقاطعة بعدما وضع قيد الاعتقال وتم حجزه باعتباره سجينا لفترة وجيزة ثم إطلاق سراحه بكفالة.

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