بايدن: نحاول تحديد أسباب سقوط طائرة بريغوجين بدقّة

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن "مسؤولين أميركيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، ومقتل جميع ركابها".ورداً على سؤال الصحافيين عن سبب سقوط طائرة بريغوجين، قال بايدن: "لا يمكنني التحدّث بحرية عن هذا الأمر بالتحديد... نحاول تحديد الأسباب بدقة، لكن ليس لدي ما أقوله".