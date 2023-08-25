Advertisement

عربي-دولي

قادة الإنقلاب في النيجر يمهلون سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 48 ساعة لمغادرة البلاد

Lebanon 24
25-08-2023 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1101072-638286076987312219.jpg
Doc-P-1101072-638286076987312219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمهل قادة الانقلاب في النيجر سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 48 ساعة لمغادرة البلاد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرنسا: المجلس العسكري في النيجر "ليس لديه أهلية" للمطالبة بمغادرة سفيرنا
lebanon 24
26/08/2023 05:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا ترد على قرار النيجر بشأن سفيرها
lebanon 24
26/08/2023 05:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: الانقلابيون في النيجر لا يملكون سلطة المطالبة بمغادرة سفير فرنسا
lebanon 24
26/08/2023 05:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: ستتمّ محاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على خلفية تلقيه أموالاً ليبية في حملته الانتخابية
lebanon 24
26/08/2023 05:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24

فرنسا

التيجر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-08-25
19:30 | 2023-08-25
18:30 | 2023-08-25
16:57 | 2023-08-25
16:56 | 2023-08-25
16:45 | 2023-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24