فرضية "انفجار" في طائرة بريغوجين تعود للواجهة... اليكم التفاصيل





ويظهر فيديو سقوط الطائرة، بينما ظهر دخان خلفها، فيما يقوم الشخص الذي يصور المقطع بتكبير الصورة بينما تتهاوى الطائرة عموديا إلى الأسفل، ويُظهِر أنها تفتقد جناحا.

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ويبدو أن اللقطات، التي نشرتها وكالة الإعلام الحكومية الروسية "ريا نوفوستي"، تظهر اللحظات التي سبقت تحطم طائرة خاصة يزعم أنها كانت تقل زعيم المرتزقة، يفغيني بريغوجين، في حقل شمال غرب موسكو، بينما كانت في طريقها إلى سان بطرسبرغ.



وقالت "سي إن إن" إنها راجعت بيانات الرحلة ومقاطع الفيديو، وأجرت مقابلات مع خبراء طيران ومتخصصين في مجال المتفجرات، لرسم صورة بشأن ما حدث في الدقائق التي سبقت تحطم الطائرة.



ويشير تحليل الشبكة إلى أن الطائرة الخاصة تعرضت "لحادث كارثي واحد على الأقل" قبل أن تسقط من السماء، ولا يظهر الفيديو المتاح هذا الحدث الكارثي.



وأظهر بيان نشرته وكالة الطيران المدني الروسية "روسافياتسيا"، الأربعاء، أن اسم بريغوجين واسم قائد "فاغنر"، ديمتري أوتكين، كانا من بين الركاب السبعة، الذين قالت وزارة خدمات الطوارئ الروسية إنهم قتلوا جميعا برفقة ثلاثة من أفراد الطاقم.



وجاء الحادث بعد شهرين من إطلاق بريغوجين تمردا قصير الأجل ضد القيادة العسكرية الروسية، مما شكل تحديا غير مسبوق لسلطة الرئيس، فلاديمير بوتين.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، إن بريغوجين قُتِل "على الأرجح" في الحادث. ويعتقد مسؤولو المخابرات الأميركيون والغربيون الذين تحدثت إليهم "سي إن إن" أن الحادث قد كان متعمدا.



وقال مسؤولون إنه من السابق لأوانه تحديد سبب سقوط الطائرة، لكن أحد الاحتمالات التي يجري استكشافها هو انفجار على متن الطائرة.



وكانت هناك الكثير من التكهنات. لكن لم يتم تقديم أي دليل يشير إلى تورط الكرملين أو أجهزة الأمن الروسية في الحادث، وفق الشبكة.



وكان تقرير أولي من الاستخبارات الأميركية خلص إلى أن تحطم الطائرة التي كانت تقل زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين، كان نتيجة تفجير متعمد، وفقا لمسؤولين أميركيين وغربيين تحدثوا لوكالة "أسوشيتد برس"، الخميس.



وقال أحد المسؤولين الذين لم يخول لهم التعقيب وتحدث شريطة كتمان هويته، إن التفجير يتوافق مع "تاريخ بوتين الطويل من محاولة إسكات معارضيه”.



ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول سبب التفجير الذي يعتقد أنه قتل بريغوجين وعددا من ملازميه للانتقام من تمرد تحدى سلطة الرئيس الروسي.



وظهرت تفاصيل التقرير الأميركي بينما قدم بوتين، الخميس، تعازيه لذوي الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وألمح إلى ارتكاب بريغوجين "أخطاء جسيمة".



تدرس الولايات المتحدة عدة نظريات بشأن سبب سقوط الطائرة التي كانت تقل زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، بما في ذلك احتمال إصابتها بصاروخ أرض جو، وفقا لمسؤولين أميركيين تحدثوا لرويترز. أعادت شبكة "سي إن إن" الأميركية طرح فرضية تشير إلى أن انفجارا قد يكون وراء سقوط الطائرة التي كانت تقل زعيم مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، وفق بيانات الرحلة وتحليل فيديو يظهر سقوطها.ويظهر فيديو سقوط الطائرة، بينما ظهر دخان خلفها، فيما يقوم الشخص الذي يصور المقطع بتكبير الصورة بينما تتهاوى الطائرة عموديا إلى الأسفل، ويُظهِر أنها تفتقد جناحا.ويبدو أن اللقطات، التي نشرتها وكالة الإعلام الحكومية الروسية "ريا نوفوستي"، تظهر اللحظات التي سبقت تحطم طائرة خاصة يزعم أنها كانت تقل زعيم المرتزقة، يفغيني بريغوجين، في حقل شمال غرب موسكو، بينما كانت في طريقها إلى سان بطرسبرغ.وقالت "سي إن إن" إنها راجعت بيانات الرحلة ومقاطع الفيديو، وأجرت مقابلات مع خبراء طيران ومتخصصين في مجال المتفجرات، لرسم صورة بشأن ما حدث في الدقائق التي سبقت تحطم الطائرة.ويشير تحليل الشبكة إلى أن الطائرة الخاصة تعرضت "لحادث كارثي واحد على الأقل" قبل أن تسقط من السماء، ولا يظهر الفيديو المتاح هذا الحدث الكارثي.وأظهر بيان نشرته وكالة الطيران المدني الروسية "روسافياتسيا"، الأربعاء، أن اسم بريغوجين واسم قائد "فاغنر"، ديمتري أوتكين، كانا من بين الركاب السبعة، الذين قالت وزارة خدمات الطوارئ الروسية إنهم قتلوا جميعا برفقة ثلاثة من أفراد الطاقم.وجاء الحادث بعد شهرين من إطلاق بريغوجين تمردا قصير الأجل ضد القيادة العسكرية الروسية، مما شكل تحديا غير مسبوق لسلطة الرئيس، فلاديمير بوتين.وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، إن بريغوجين قُتِل "على الأرجح" في الحادث. ويعتقد مسؤولو المخابرات الأميركيون والغربيون الذين تحدثت إليهم "سي إن إن" أن الحادث قد كان متعمدا.وقال مسؤولون إنه من السابق لأوانه تحديد سبب سقوط الطائرة، لكن أحد الاحتمالات التي يجري استكشافها هو انفجار على متن الطائرة.وكانت هناك الكثير من التكهنات. لكن لم يتم تقديم أي دليل يشير إلى تورط الكرملين أو أجهزة الأمن الروسية في الحادث، وفق الشبكة.وكان تقرير أولي من الاستخبارات الأميركية خلص إلى أن تحطم الطائرة التي كانت تقل زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين، كان نتيجة تفجير متعمد، وفقا لمسؤولين أميركيين وغربيين تحدثوا لوكالة "أسوشيتد برس"، الخميس.وقال أحد المسؤولين الذين لم يخول لهم التعقيب وتحدث شريطة كتمان هويته، إن التفجير يتوافق مع "تاريخ بوتين الطويل من محاولة إسكات معارضيه”.ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول سبب التفجير الذي يعتقد أنه قتل بريغوجين وعددا من ملازميه للانتقام من تمرد تحدى سلطة الرئيس الروسي.وظهرت تفاصيل التقرير الأميركي بينما قدم بوتين، الخميس، تعازيه لذوي الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وألمح إلى ارتكاب بريغوجين "أخطاء جسيمة".تدرس الولايات المتحدة عدة نظريات بشأن سبب سقوط الطائرة التي كانت تقل زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، بما في ذلك احتمال إصابتها بصاروخ أرض جو، وفقا لمسؤولين أميركيين تحدثوا لرويترز.

يقول الخبراء الذين تحدثت لهم "سي إن إن" إن الأدلة المتاحة تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يكون الحادث ناتجا عن عطل ميكانيكي. وقالوا إن الهبوط الدراماتيكي للطائرة والطريقة التي تفككت بها في الهواء ومدى مساحة الحطام يشير إلى حدوث انفجار.



ولم تظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية الخاصة أي علامة على أي مشاكل في تحليق الطائرة قبل السقوط السريع.



وفي الساعة 6:19 مساء بالتوقيت المحلي، قامت الطائرة بصعود وهبوط غير منتظم، وفي مرحلة ما ارتفعت إلى ٣٠ ألف قدم (أكثر من 9 آلاف كلم) قبل أن تسقط فجأة مسافة 8 آلاف قدم (2400 كلم) في غضون 30 ثانية تقريبا، بحسب الشبكة.



ووفقا لتحليل "سي إن إن" لبيانات الرحلة المتاحة، استمرت الطائرة في التحليق لحوالي 30 ميلا (9 كلم) أخرى قبل تحطمها.



وقال أحد خبراء الطيران للشبكة إن التقلبات النهائية في الارتفاع للرحلة غير عادية إلى حد كبير، وتشير إلى أن الطيار كان يحاول تثبيت الطائرة قبل تحطمها.



وقال دانيال كواسي أدجيكوم، خبير الطيران والأستاذ في جامعة نورث داكوتا للشبكة، إنه لم يكن هناك سوى ثلاثة خيارات واقعية لكيفية وقوع الحادث: عبوة ناسفة على متن الطائرة، أو صاروخ، أو تصادم في الجو.



لكنه أشار إلى أن الأخيرين كانا أقل احتمالا، بالنظر إلى درجة الضرر التي تتوقع أن تراها من تأثير صاروخ، وأن مراقبة الحركة الجوية كانت ستلتقط على الأرجح تصادما على رادارها، ما لم يكن مع طائرة بدون طيار.



وقال: "من الصعب للغاية فهم ما حدث دون إجراء تحقيق مناسب"، مضيفا "تعرضت الطائرة لحادث كارثي خطير أثناء الطيران".



وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، إن مسؤولين أميركيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، ومقتل جميع ركابها.



وردا على سؤال الصحفيين عن سبب سقوط طائرة بريغوجين، قال بايدن: "لا يمكنني التحدث بحرية عن هذا الأمر بالتحديد... نحاول تحديد الأسباب بدقة، لكن ليس لدي ما أقوله".



وقدم الرئيس الروسي تعازيه لعائلة بريغوجين أمس الخميس ليقطع صمته في أعقاب تحطم طائرة بريغوجين بعد شهرين من قيادته تمردا ضد قادة الجيش الروسي.(الحرة)





