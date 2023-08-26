تبادل لإطلاق النار مع عناصر متشددة... هذا ما حصل في تونس

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نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية، حصول أي تبادل لإطلاق النار بين الوحدات الأمنية وعناصر متشددة في أحد أحياء مدينة سوسة ، الجمعة، على عكس ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أكده مراسل "الحرة".وأضاف بوزغاية، أنه تمت مداهمة منزل أحد العناصر المتشددة، وذلك في إطار العمل العادي للوحدات الأمنية في تعقب المجموعات المشبوهة في مجال الإرهاب.وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل يظهر مداهمة أمنية في تونس، وأشارت تغريدات إلى تبادل لإطلاق النار.وإثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، تنامت أنشطة الجماعات المتطرفة التي نفذت هجمات استهدفت فيها عشرات من رجال الأمن والعسكريين والسيّاح. (الحرة)