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عربي-دولي

واشنطن توصي بوقف أعمال العنف الجنسي في السودان

Lebanon 24
26-08-2023 | 00:30
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دانت الولايات المتحدة "بشدة" العنف الجنسي المرتبط بالنزاع السوداني، ملوحة بعدد من "الوسائل" التي يمكن من خلالها محاسبة مرتكبيه. 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان إن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع " نسبته مصادر موثوقة لقوات الدعم السريع وميليشياته المتحالفة". 
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وعبر المتحدث عن "قلق عميق" إزاء "التقارير المتعددة بشأن الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وأشكال أخرى من العنف الجندري ضد النساء والفتيات في غرب دارفور وغيرها من المناطق". 

وأكد أن "هذه السلوكيات العدوانية تساهم بنمط نام يتمثل بعنف يستهدف الأقليات الإثنية".

وأعاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية التأكيد على دعوات مبعوث الأمم المتحدة الخاص، باتن، في "مطالبة قوات الدعم السريع بالتنديد بجرائم العنف الجنسي، والالتزام بإجراءات فعالة لمنع وقوع أي من تلك الجرائم والإعلان عن إجراءات تحظر العنف الجنسي".

ونوه ميلر إلى "أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع داخل (مدينة) نيالا في جنوب دارفور وما حولها، حيث حوصر عشرات الآلاف من المدنيين مع ارتفاع حدة القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني". 

ودعا ميلر الطرفين إلى "وقف القتال على الفور والسماح بعبور آمن لكل المدنيين خارج المدينة". 

وأكد المتحدث أن "مرتكبي الفظائع سيُحَمَّلون المسؤولية"، مشددا على أن "محاسبة العنف الجنسي في النزاعات تعد في لب أولويات الإدارة الأميركية وفقا للتشريع الرئاسي الذي وقعه الرئيس جو) بايدن، في نوفمبر عام 2022، والذي يوجّه باستخدام كافة الوسائل المتاحة، من بينها القضائية والسياسية والدبلوماسية والمالية، لردع هذا النوع من العنف". (الحرة)
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