Advertisement

عربي-دولي

بعث برسالة مشفرة إلى الكرملين وبوتين.. لوكاشينكو حذر بريغوجين من أمر خطير قبل مقتله

Lebanon 24
25-08-2023 | 23:24
A-
A+
Doc-P-1101106-638286282608267114.png
Doc-P-1101106-638286282608267114.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو انه لا يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اغتال زعيم مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في بيلاروسيا عن لوكاشينكو، ليل الجمعة السبت، قوله إنه حذر بريغوجين من محاولة اغتيال سابقة.
Advertisement

وأضاف أنه تلقى معلومات خطيرة للغاية من مصادر موثوقة تفيد بأن هناك محاولة تستهدف حياة بريغوجين.

ولفت إلى أنه بعث برسالة مشفرة إلى الكرملين وبوتين ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكساندر بورتنيكوف حول محاولة اغتيال وشيكة سيتعرض لها رئيس فاغنر.

وفي وقت لاحق، قال لوكاشينكو إنه سأل بريغوجين عما إذا كان وصله التحذير بشأن محاولة الاغتيال فرد عليه بالإيجاب.

وقتل بريغوجين في حادث تحطم طائرة خاصة كانت متجهة من موسكو إلى سان بطرسبورغ، وسقطت الطائرة في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية، الأربعاء الماضي.

وتقول روسيا إنها فتحت تحقيقا في الحادث وسيتم نشر نتائجه، وذكر بوتين أنه من المهم الانتظار حتى انتهاء لجنة التحقيق في تحطم الطائرة من عملها.

واعتبرت ان تصريحات الغرب حول "تورط" الكرملين في مقتل بريغوجين "كذبة مطلقة".(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2023-08-26
00:42 | 2023-08-26
00:30 | 2023-08-26
00:00 | 2023-08-26
23:44 | 2023-08-25
23:37 | 2023-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24