بعث برسالة مشفرة إلى الكرملين وبوتين.. لوكاشينكو حذر بريغوجين من أمر خطير قبل مقتله

Advertisement

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو انه لا يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اغتال زعيم مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في بيلاروسيا عن لوكاشينكو، ليل الجمعة السبت، قوله إنه حذر بريغوجين من محاولة اغتيال سابقة.وأضاف أنه تلقى معلومات خطيرة للغاية من مصادر موثوقة تفيد بأن هناك محاولة تستهدف حياة بريغوجين.ولفت إلى أنه بعث برسالة مشفرة إلى الكرملين وبوتين ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكساندر بورتنيكوف حول محاولة اغتيال وشيكة سيتعرض لها رئيس فاغنر.وفي وقت لاحق، قال لوكاشينكو إنه سأل بريغوجين عما إذا كان وصله التحذير بشأن محاولة الاغتيال فرد عليه بالإيجاب.وقتل بريغوجين في حادث تحطم طائرة خاصة كانت متجهة من موسكو إلى سان بطرسبورغ، وسقطت الطائرة في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية، الأربعاء الماضي.وتقول روسيا إنها فتحت تحقيقا في الحادث وسيتم نشر نتائجه، وذكر بوتين أنه من المهم الانتظار حتى انتهاء لجنة التحقيق في تحطم الطائرة من عملها.واعتبرت ان تصريحات الغرب حول "تورط" الكرملين في مقتل بريغوجين "كذبة مطلقة".(سكاي نيوز)