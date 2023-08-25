روسيا تسقط مسيّرة أوكرانية قرب موسكو.. وتعليق الرحلات الجوية في 3 مطارات

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أكدت روسيا إحباط هجوم بطائرة مسيّرة على موسكو، فجر اليوم السبت، وفي الوقت ذاته جرى تعليق الرحلات الجوية في 3 مطارات في العاصمة الروسية.مسيّرة في إستراوقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار فوق منطقة إسترا في ضواحي موسكو.وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن الطائرة المسيّرة كانت متهجة صوب موسكو.ولم تقع خسائر في عملية إسقاط المسيّرة، وفقا لسوبيانين.تعليق الرحلات الجويةورغم أنه جرى إحباط الهجوم إلا أن السلطات الروسية علّقت الرحلات الجوية المغادرة والقادمة في 3 مطارات هي:مطار فنوكوفو