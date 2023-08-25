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عربي-دولي
روسيا تسقط مسيّرة أوكرانية قرب موسكو.. وتعليق الرحلات الجوية في 3 مطارات
Lebanon 24
25-08-2023
|
23:31
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أكدت روسيا إحباط هجوم بطائرة مسيّرة على موسكو، فجر اليوم السبت، وفي الوقت ذاته جرى تعليق الرحلات الجوية في 3 مطارات في العاصمة الروسية.
مسيّرة في إسترا
وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار فوق منطقة إسترا في ضواحي موسكو.
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وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن الطائرة المسيّرة كانت متهجة صوب موسكو.
ولم تقع خسائر في عملية إسقاط المسيّرة، وفقا لسوبيانين.
تعليق الرحلات الجوية
ورغم أنه جرى إحباط الهجوم إلا أن السلطات الروسية علّقت الرحلات الجوية المغادرة والقادمة في 3 مطارات هي:
مطار فنوكوفو
مطار شيريميتييفو
مطار دوموديدوفو
وبحسب وسائل الإعلام الروسية، فقد جرى إغلاق المجال الجوي فوق المطارات الثلاث.
وباتت العاصمة الروسية تتعرض بشكل منتظم لهجمات بطائرات مسيّرة تطلقها أوكرانيا، لكن الأخيرة لا تتبنى الأمر صراحة.(سكاي نيوز)
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