Advertisement

عربي-دولي

روسيا تسقط مسيّرة أوكرانية قرب موسكو.. وتعليق الرحلات الجوية في 3 مطارات

Lebanon 24
25-08-2023 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1101109-638286286079629523.png
Doc-P-1101109-638286286079629523.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت روسيا إحباط هجوم بطائرة مسيّرة على موسكو، فجر اليوم السبت، وفي الوقت ذاته جرى تعليق الرحلات الجوية في 3 مطارات في العاصمة الروسية.

مسيّرة في إسترا
وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار فوق منطقة إسترا في ضواحي موسكو.
Advertisement

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن الطائرة المسيّرة كانت متهجة صوب موسكو.

ولم تقع خسائر في عملية إسقاط المسيّرة، وفقا لسوبيانين.



تعليق الرحلات الجوية
ورغم أنه جرى إحباط الهجوم إلا أن السلطات الروسية علّقت الرحلات الجوية المغادرة والقادمة في 3 مطارات هي:

مطار فنوكوفو
مطار شيريميتييفو
مطار دوموديدوفو

وبحسب وسائل الإعلام الروسية، فقد جرى إغلاق المجال الجوي فوق المطارات الثلاث.

وباتت العاصمة الروسية تتعرض بشكل منتظم لهجمات بطائرات مسيّرة تطلقها أوكرانيا، لكن الأخيرة لا تتبنى الأمر صراحة.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2023-08-26
00:42 | 2023-08-26
00:30 | 2023-08-26
00:00 | 2023-08-26
23:44 | 2023-08-25
23:37 | 2023-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24