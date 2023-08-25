"رجل وسيم ورائع".. بايدن يتهكم على الصورة الجنائية لترامب

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بتهكم علّق الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، على الصورة الجنائية التي التقطت للرئيس السابق دونالد ترامب، خلال وجوده في سجن مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا، ووصفه بـ"الرجل الوسيم".وصرح بايدن، للصحفيين خلال قضاء عطلته في بحيرة تاهو، كاليفورنيا، قائلا إنه شاهد صورة ترامب على شاشة التلفزيون، وعندما سئل عن رد فعله، قال: "رجل وسيم ورائع".وأوقِف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمس الجمعة، فترة وجيزة "نحو 20 دقيقة" في سجن في أتلانتا بسبب ضغوط انتخابية مارسها عام 2020 في ولاية جورجيا، وفقاً لوثيقة صادرة عن مكتب الشريف.وأطلق سراح الرئيس السابق بكفالة، على أن تُنشر أيضا صورته الجنائية. وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخذ بصمات المتّهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة حُدّدت قيمتها في حالة ترامب بـ200 ألف دولار.وبخصوص السباق الانتخابي علق الرئيس الأميركي على المناظرة التي نظمها الحزب الجمهوري للمرشحين للانتخابات الرئاسية، قائلا إنه شاهد حوالي 120 دقيقة منها و"لم يتعلم الكثير"، وأردف: "لا أتذكر أنهم تحدثوا عن أي من القضايا، أعني أنه كان هناك الكثير من الحديث، ولكن ماذا سيفعلون للتعامل مع نمو الاقتصاد؟ فماذا سيفعلون مع الحفاظ على التوظيف بالوتيرة التي لدينا الآن؟ ماذا سيفعلون مع التعليم؟".ولدى سؤاله عما إذا كان سيجري مقابلة المدعي الخاص جاك سميث، الذي يحقق في قضية تعامل دونالد ترمب مع الوثائق السرية، رد بايدن: "لا يوجد مثل هذا الطلب ولا مثل هذا الاهتمام".وبشأن حادث تحطم الطائرة الذي يشتبه في أنه أدى إلى مقتل رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، أوضح بايدن أنه "ليس لديه الحرية في مناقشة ذلك بدقة"، لكنه كرر أنه "يشتبه في إمكانية حدوث شيء ما، كما تعلم، لأننا تحدثنا أنا وأنت عن هذا الأمر، فلا أجد أي مفاجأة نحن نحاول تحديد الأمر بدقة، ولكن ليس لدي ما أقوله".(العربية)