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عربي-دولي

في هونغ كونغ... مضايقات مستمرة" لعائلات المطالبين بالديمقراطية

Lebanon 24
26-08-2023 | 02:00
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نددت الولايات المتحدة "بشدة مضايقات سلطات هونغ كونغ المستمرة لعائلات المنادين بالديمقراطية القاطنين في الخارج". 

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان إلى أن أفراد عائلات الناشطين خارج البلاد "يتم استهدافهم فقط لارتباطهم بأحبائهم". 
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وأضاف "نشعر بالقلق خصوصا بشأن آنا كووك وإلمر يوين ودينيس كووك وكريستفورمنغ ونايثان لاو وجوشوا وونغ، الذين احتُجز أفراد عائلاتهم ومعارفهم واستُجوبوا من قبل شرطة هونغ كونغ". 

وأكد ميلر أن "الحملة المتعمّدة لترهيب وإسكات الأفراد لممارستهم حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية تشكل خطوة أعمق نحو تعرية الحريات في هونغ كونغ. هذا أيضا شكل من الاضطهاد عبر البلاد لترهيب وإسكات الأفراد خارج البلاد وإجبارهم على العودة". 

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية "سلطات هونغ كونغ إلى وقف كافة أشكال المضايقات تجاه أفراد عائلات المنادين بالديمقراطية"، وحث الحكومة الصينية على "احترام حقوق شعب هونغ كونغ وحرياته، كما يضمنه القانون الأساسي والإعلان الصيني البريطاني المشترك". 

وفي أغسطس الجاري، اعتقلت شرطة هونغ كونغ عشرة أشخاص بموجب قانون الأمن القومي بتهمة تقديم مساعدة مادية لمجموعات معارضة في الخارج تسعى لفرض عقوبات على المركز المالي الصيني.

وكانت الصين فرضت قانونا واسعا للأمن القومي على هونغ كونغ، في عام 2020، بعد تظاهرات مطالبة بالديمقراطية تخللتها أحيانا أعمال عنف في العام السابق. ويقول منتقدون إن القانون خنق الحريات السياسية وسحق المعارضة، بحسب ما ذكرته فرانس برس. 

وحتى نهاية يوليو الماضي، كان 260 شخصا قد اعتقلوا بموجب قانون الأمن القومي، 79 منهم دينوا أو بانتظار صدور الأحكام في هونغ كونغ.(الحرة) 
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