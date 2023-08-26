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عربي-دولي

روسيا تتدرب على "التصدي لسفن أجنبية"... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-08-2023 | 02:54
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ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، السبت، أن الأسطول الشمالي الروسي أجرى تدريبات في بحر بارنتس هذا الشهر، على "منع مرور السفن غير الحاصلة على تصاريح، والسفن الأجنبية".

وذكرت الوكالة نقلا عن الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي، أن "المدمرة (فايس-أدميرال كولاكوف) تدربت على التصدي لتحركات سفينة دخيلة"، في مياه المحيط القطبي الشمالي، قبالة السواحل الشمالية للنرويج وروسيا.
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وقالت إن التدريبات "بدأت في العاشر من أغسطس"، دون الإشارة إلى موعد انتهائها.

وأضافت أن الأسطول يعتزم إجراء المزيد من التدريبات "للدفاع عن المناطق الجزرية والقارية الروسية في القطب الشمالي، وكذلك لضمان سلامة الملاحة البحرية وأنشطة اقتصادية بحرية روسية أخرى في منطقة القطب الشمالي".(الحرة) 
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