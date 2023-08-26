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عربي-دولي

في الخرطوم... المعارك العنيفة مستمرة

Lebanon 24
26-08-2023 | 03:50
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تواصلت الاشتباكات بين  الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، رغم الدعوات المحلية والدولية للتهدئة ووقف المعارك. 

وقال شهود عيان إن طائرات مسيرة تابعة للجيش، استهدفت صباح السبت، مواقع تمركز لقوات الدعم السريع في مناطق الدروشاب والسامراب والحلفايا، في شمال الخرطوم بحري.
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كما قصف الجيش عبر مدفعيته الثقيلة، مواقع يعتقد أنها لقوات الدعم السريع في الخرطوم، ووسط مدينة أم درمان، مع سماع أصوات إطلاق متقطع وتحليق لطائرات عسكرية.

وأكد شهود عيان سماعهم أصوات قصف مدفعي عنيف في حي النهضة بمنطقة جنوب الحزام.

وكان الجيش قد اتهم قوات الدعم السريع بـ"القصف العشوائي على منازل المواطنين" بمنطقة أمبدة في أم درمان، مما أسفر عن  مقتل 7 مدنيين. كما قال إنه تصدى لهجوم لذات القوات على سلاح المدرعات، مؤكدا "تكبيدها خسائر كبيرة".

ومنذ 15 أبريل، تدور معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص وتشريد أكثر 4.6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها. (الحرة) 
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