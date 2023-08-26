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أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مهمة جديدة إلى محطة الفضاء الدولية، من المتوقع أن تستمر لأكثر من 6 أشهر.وانطلق صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" بنجاح عند الساعة 3:27 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي (7:27 صباحا بتوقيت غرينتش)، وذلك من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا بولاية فلوريدا الأميركية.وتضم المهمة المعروفة باسم "كرو7"، 4 رواد فضاء يمثلون 4 دول، هم ياسمين مقبلي من ناسا، وتعمل كقائدة للمهمة، بالإضافة إلى 3 رواد فضاء من الدنمارك واليابان وروسيا.وستقضي المركبة الفضائية "دراغون إندورانس" التي انفصلت عن صاروخ "فالكون 9"، أكثر من 24 ساعة قبل الوصول لمحطة الفضاء الدولية، التي تبعد 420 كيلومترا فوق سطح الأرض.وتعد "كرو7" هي الرحلة الثامنة التي تديرها ناسا و"سبيس إكس"، كجزء من برنامج الطاقم التجاري للوكالة، والذي ينقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية منذ أول مهمة مأهولة للشركة المملوكة للملياردير، إيلون ماسك، عام 2020.وخلال إقامتهم في المحطة الفضائية، والتي من المتوقع أن تستمر حوالي 190 يوما، سيقوم رواد مهمة "كرو7" بإجراء عدد من التجارب.وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن تلك التجارب تشمل "دراسة المخاطر المحتملة لانتشار البكتيريا والفطريات من المهمات الفضائية التي يقودها الإنسان".وسيقوم الفريق بتحليل ما إذا كان من الممكن التخلص من الكائنات الحية الدقيقة من فتحات المحطة الفضائية، وقذفها في فراغ الفضاء.(الحرة)