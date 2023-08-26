السعوديّة أطلقت "الإنذار الأحمر"... عاصفة ستضربها من اليوم حتّى الثلاثاء المقبل

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حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم السبت، من أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة في منطقة مكة، تشمل محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل حتى يوم الثلاثاء المقبل.وأطلق المركز "الإنذار الأحمر" في منطقة مكة وأضم وميسان، والإنذار البرتقالي في منطقة الباحة والحجرة والمخواة.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني في مكة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. (روسيا اليوم)