تكتيكٌ جديد... لماذا تستهدف أوكرانيا الأراضي الروسيّة؟

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ كييف باتت تعتمد على طرق وأساليب جديدة لرفع معنويات جنودها المحبطين في محاور القتال.



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ويهدف هذا التكتيك من قبل كييف إلى الإظهار أنه لا يزال لأوكرانيا إمكانيات للردّ على روسيا وإمكانية وصولها إلى الداخل الروسيّ، وصولا إلى العاصمة موسكو. وقالت الصحيفة إنّ "استهداف الطائرات المسيّرة الأوكرانية للأراضي الروسية يهدف إلى رفع معنويات الأوكرانيين المحبطين".ويهدف هذا التكتيك من قبل كييف إلى الإظهار أنه لا يزال لأوكرانيا إمكانيات للردّ على روسيا وإمكانية وصولها إلى الداخل الروسيّ، وصولا إلى العاصمة موسكو.

وأكّدت الصحيفة أنّ "رفع معنويات القوات الأوكرانية من خلال مثل هذه الهجمات "الرمزية" له أهمية خاصة، بسبب توقف "الهجوم المضاد". (سبوتنيك)