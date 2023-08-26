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إقتصاد

المطار أغلق... دولةٌ من دون كهرباء منذ الأمس

Lebanon 24
26-08-2023 | 05:36
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استيقظ جزء كبير من كينيا، صباح اليوم السبت، ليجد أنه لا يزال من دون كهرباء بعد انقطاع التيار الكهربائي غير المبرر، مساء الجمعة، ما أدى إلى إغلاق المطار الدولي الرئيسي في البلاد وأدى إلى اعتذار علني نادر من قبل وزير في الحكومة، فيما تأثرت المستشفيات الكبرى وحتى مجمع مكتب الرئيس.
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وقال وزير النقل كيبتشومبا موركومين في بيان قرب منتصف الليل: "أنا آسف حقا لما حدث. ليس هناك عذر يستحق الإبلاغ عنه، وليس هناك سبب يجعل مطارنا في ظلام دامس".

وأعلنت شركة "كينيا باور" التي تمتلك الحكومة معظمها في بيان مقتضب عن "اضطراب في النظام أدى إلى انقطاع إمدادات الطاقة في أجزاء من البلاد".
 
وأضافت أنّه "بعد منتصف الليل بقليل، أفادت التقارير بعودة الطاقة إلى منطقة جبل كينيا، التي كانت معقلاً سياسياً منذ فترة طويلة".
 
وقالت إنّ "التقارير الأولية تشير إلى وجود خلل في محطة توليد الكهرباء". (سكاي نيوز)
 
 

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