هزّتان أرضيّتان جديدتان ضربتا تركيا اليوم... ما الذي كُشِفَ عن قوّتهما؟

قالت إدارة إزالة عواقب الكوارث في تركيا "AFAD"، إنه تم تسجيل هزة أرضيّة بقوة 4.1 على مقياس ريختر في ولاية قهرمان مرعش في جنوب شرق البلاد.



وأضافت الإدارة في بيانها، أنه تم كذلك تسجيل وقوع هزّة أرضيّة بقوة 3.7 على مقياس ريختر في ولاية أديامان جنوب شرق تركيا. (روسيا اليوم)

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