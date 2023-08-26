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عربي-دولي

هزّتان أرضيّتان جديدتان ضربتا تركيا اليوم... ما الذي كُشِفَ عن قوّتهما؟

Lebanon 24
26-08-2023 | 06:39
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قالت إدارة إزالة عواقب الكوارث في تركيا "AFAD"، إنه تم تسجيل هزة أرضيّة بقوة 4.1 على مقياس ريختر في ولاية قهرمان مرعش في جنوب شرق البلاد.

وأضافت الإدارة في بيانها، أنه تم كذلك تسجيل وقوع هزّة أرضيّة بقوة 3.7 على مقياس ريختر في ولاية أديامان جنوب شرق تركيا. (روسيا اليوم)
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