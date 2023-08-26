وقع على عمق 9 كيلومترات.. زلزال يضرب الفلبين كم بلغت قوته؟

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ضربت هزة أرضية بقوة 5 على مقياس ريختر مقاطعة كوتاباتو الجنوبية بالفلبين.وذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن الهزة وقعت اليوم على عمق 9 كيلومترات، وكان مركزها على بعد 9 كيلومترات من جنوب غرب بلدة سورالا بالمقاطعة، دون ورود تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية، أو صدور تحذيرات من موجات مد عاتية "تسونامي".يذكر أن الفلبين تتعرض لأنشطة زلزالية متكررة، بسبب موقعها على طول حلقة النار في المحيط الهادئ. (وكالة سانا)