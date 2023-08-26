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عربي-دولي

وقع على عمق 9 كيلومترات.. زلزال يضرب الفلبين كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
26-08-2023 | 07:26
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ضربت هزة أرضية بقوة 5 على مقياس ريختر مقاطعة كوتاباتو الجنوبية بالفلبين.

وذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن الهزة وقعت اليوم على عمق 9 كيلومترات، وكان مركزها على بعد 9 كيلومترات من جنوب غرب بلدة سورالا بالمقاطعة، دون ورود تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية، أو صدور تحذيرات من موجات مد عاتية "تسونامي".
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يذكر أن الفلبين تتعرض لأنشطة زلزالية متكررة، بسبب موقعها على طول حلقة النار في المحيط الهادئ. (وكالة سانا) 
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