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عربي-دولي

علماء يترقبون رسائل قادمة من "مخلوقات فضائية بعيدة"

Lebanon 24
26-08-2023 | 08:20
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يترقب العلماء رسائل مشفرة من المفترض أن تصل هذه الأيام من مخلوقات فضائية تتواجد خارج كوكب الأرض، وفي حال وصلت هذه الرسائل بالفعل فإنهم يقولون إنها ستكون أحدث دليل مادي، وربما يكون دليلاً قاطعاً، على وجود المخلوقات الفضائية، لكن هذه المخلوقات تعيش بعيداً عن كوكبناً بعشرات وربما بمئات السنين الضوئية.
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وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد أرسل عالما الفلك اليابانيان ماساكي موريموتو وهيساشي هيراباياشي، إشارة راديوية نحو نجم يُدعى ألتير على بعد 16.7 سنة ضوئية، وكان ذلك قبل أكثر من أربعين عاماً، فيما يُنتظر تلقي الرد من الكائنات الفضائية هذه الأيام.

وتقول "ديلي ميل" إن العلماء قاموا بوضع تلسكوب راديوي ضخم في مدينة ساكو اليابانية لتلقي الرد من أي كواكب تدور حول ألتير، وهو أحد ألمع النجوم في سماء الليل. (العربية)
 
 
 

عربي-دولي

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