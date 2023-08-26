فضيحة في مدرسة... معلمة أمرت طلابها بالتناوب على ضرب زميلهم!

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تعهدت السلطات الهندية باتخاذ إجراءات بعد أن أمرت معلمة مدرسة ابتدائية تلاميذها بالتناوب على صفع زميل لهم يبلغ من العمر 7 سنوات، لأنه أخطأ على ما يبدو في جدول الضرب.وسُمع صوتها وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي باكيا "لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة". وأضافت "ابدأوا بضربه على الخصر، وجهه يتحول إلى اللون الأحمر".وقدم والد الطفل دعوى لدى الشرطة في منطقة مظفرناغار حيث وقع الحادث، وأكد مفتش الشرطة ساتيانارايان براجابات أنه تم التحقق من اللقطات وسيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد المعلمة. (روسيا اليوم)