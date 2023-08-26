Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تعلن تشكيل لواء جديد للمسيرات البحرية

Lebanon 24
26-08-2023 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1101253-638286663536722362.jpg
Doc-P-1101253-638286663536722362.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت البحرية الأوكرانية اليوم السبت أن وحدة منفصلة للمسيرات البحرية دخلت الخدمة كجزء من قواتها.

وقالت البحرية الأوكرانية في بيان عبر "فيسبوك": "سلم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا، راية القتال للواء 385 المنفصل من الأنظمة البحرية المسيرة ذات المهام الخاصة التابعة للقوات البحرية الأوكرانية".
Advertisement
 
ولم يعلن الجيش الأوكراني عن وجود مثل هذه الوحدة من قبل. ووصف رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني، فاسيلي ماليوك، المسيرات البحرية بأنها "اختراع فريد من نوعه" لمؤسسته.

وأكد ماليوك استخدام هذه المسيرات البحرية لاستهداف جسر القرم وسفن حربية وناقلة نفط روسية في البحر الأسود. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2023-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2023-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:42 | 2023-08-26
12:36 | 2023-08-26
12:22 | 2023-08-26
12:00 | 2023-08-26
12:00 | 2023-08-26
11:19 | 2023-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24