أوكرانيا تعلن تشكيل لواء جديد للمسيرات البحرية

أعلنت البحرية الأوكرانية اليوم السبت أن وحدة منفصلة للمسيرات البحرية دخلت الخدمة كجزء من قواتها.



وقالت البحرية الأوكرانية في بيان عبر "فيسبوك": "سلم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا، راية القتال للواء 385 المنفصل من الأنظمة البحرية المسيرة ذات المهام الخاصة التابعة للقوات البحرية الأوكرانية".

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ولم يعلن الجيش الأوكراني عن وجود مثل هذه الوحدة من قبل. ووصف رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني، فاسيلي ماليوك، المسيرات البحرية بأنها "اختراع فريد من نوعه" لمؤسسته.



وأكد ماليوك استخدام هذه المسيرات البحرية لاستهداف جسر القرم وسفن حربية وناقلة نفط روسية في البحر الأسود. (روسيا اليوم)