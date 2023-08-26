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عربي-دولي

بالصور إصطدام طائرتين أوكرانيتين.. وهذا عدد القتلى

Lebanon 24
26-08-2023 | 10:23
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أكدت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، مصرع 3 طيارين في حادث تصادم طائرتي تدريب قتاليتين من طراز L-39 تشيكية الصنع في مقاطعة جيتومير في شمال غرب البلاد.

وقالت القوات الجوية في بيان لها عبر "فيسبوك" اليوم السبت، إنه "في 25 آب وقعت كارثة جوية في مقاطعة جيتومير، حيث اصطدمت طائرتان للتدريب القتالي من طراز L-39 ببعضهما البعض في السماء أثناء أداء مهمة قتالية".

وأضاف البيان أن جميع الطيارين الثلاثة لقوا مصرعهم وأن التحقيق في الحادث مستمر.
 
وأشار البيان إلى أن من بين القتلى طيار معروف من اللواء 40 للطيران التكتيكي يحمل إشارة النداء "جوس" JUICE، وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه كان لامعا في قيادة مقاتلة "ميغ-29".
 
وقال مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني إنه سيحقق في الحادث وسيفحص الحالة الفنية للطائرتين وعملية التحضير للتحليق.

وحسب الفرضية الأولية، فإن سبب الكارثة يعود إلى انتهاك قواعد التحليقات أو التحضير لها. (روسيا اليوم) 
 
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