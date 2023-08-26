القطارات في بولندا تعرّضت لهجوم إلكتروني

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ذكرت وكالة الأنباء البولندية الحكومية اليوم السبت أن جهاز الأمن الداخلي يحقق في هجوم إلكتروني على شبكة السكك الحديدية في البلاد تسبب في تعطيل حركة القطارات الليلة الماضية.وقال نائب منسق الخدمات الخاصة ستانيسواف زارين لوكالة الأنباء البولندية إن جهاز الأمن الداخلي والشرطة يحققان في استخدام غير مصرح به لنظام إدارة حركة القطارات.وذكرت الوكالة أن متسللين استخدموا ترددات السكك الحديدية لإرسال إشارة أدت إلى توقف طارئ للقطارات في شمال غرب بولندا مما تسبب في حالات التأخير.وقال زارين إنه جرى التعامل مع الواقعة بجدية بعد المحاولات الروسية الأخيرة لزعزعة استقرار بولندا.وتابع: "مثل هذه المحاولات تنفذها روسيا الاتحادية بالتعاون مع روسيا البيضاء، ولهذا السبب أيضا فإننا لا نقلل من شأن أي إشارات تصل إلى جهاز الأمن الداخلي". (سكاي نيوز)