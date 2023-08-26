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عربي-دولي
مارسوا الدعارة.. توقيف 73 شخصاً في دولة عربية (صور)
Lebanon 24
26-08-2023
|
10:44
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط 73 شخصا من عدة جنسيات، بتهمة "ممارسة الرذيلة"، مقابل مبالغ مالية، مؤكدة إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقالت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، إنه "استمرارا لمتابعة ورصد كافة الظواهر السلبية الخارجة عن القانون والآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في إدارات مباحث المحافظات وإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط 73 رجلا وامرأة من مختلف الجنسيات".
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وأضافت الإدارة أنه تم اعتقال المضبوطين في "12 قضية مختلفة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في عدة مناطق هي، المهبولة، جليب الشيوخ، السالمية، العدان، جنوب السرة، مبارك الكبير، والجهراء، مقابل مبالغ مالية".
وأكدت أنه "تمت إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، ونشرت صورا مموهة لوجوههم. (روسيا اليوم)
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