بعيداً عن أميركا.. هل ستستعين السعودية بالصين لإنشاء محطة نووية؟

في ظل المتغيرات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير صناعاتها النووية والبدء باستخدام اليورانيوم المحلي لإنتاج الوقود النووي، وذلك بعد أن أظهرت عمليات التنقيب وجود محفظة متنوعة من اليورانيوم في عدد من مناطق المملكة.

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وترى السعودية أنه في ظل عالم متعدد الأقطاب، وصعود قوى إقليمية ودولية، فإنه لا بد لها من امتلاك عناصر قوة في سياستها الخارجية، بما يؤمن لها تحقيق أهدافها في المنطقة والعالم دون أن تكون رهناً لقوى أخرى، وهي الخطوة التي بدأت تنتهجها مؤخراً مع حديثٍ عن تفاهمات مع الصين لبناء محطة للطاقة النووية، بعد محاولات فاشلة أجرتها مع واشنطن.



وتمارس الرياض ضغوطاً مكثفة على واشنطن في ملفات عدة، في إطار استراتيجية لدفع واشنطن كي تعمل معها بشروطها الخاصة، حيث يتساءل مراقبون حول إمكانية مضي السعودية قدماً نحو الاتفاق مع الصين في هذا الملف، أم أن أميركا ستتنازل لصالح الرياض وتقدم لها الإمكانات لبناء محطتها النووية.



ضغوطات سعودية وترى السعودية أنه في ظل عالم متعدد الأقطاب، وصعود قوى إقليمية ودولية، فإنه لا بد لها من امتلاك عناصر قوة في سياستها الخارجية، بما يؤمن لها تحقيق أهدافها في المنطقة والعالم دون أن تكون رهناً لقوى أخرى، وهي الخطوة التي بدأت تنتهجها مؤخراً مع حديثٍ عن تفاهمات مع الصين لبناء محطة للطاقة النووية، بعد محاولات فاشلة أجرتها مع واشنطن.وتمارس الرياض ضغوطاً مكثفة على واشنطن في ملفات عدة، في إطار استراتيجية لدفع واشنطن كي تعمل معها بشروطها الخاصة، حيث يتساءل مراقبون حول إمكانية مضي السعودية قدماً نحو الاتفاق مع الصين في هذا الملف، أم أن أميركا ستتنازل لصالح الرياض وتقدم لها الإمكانات لبناء محطتها النووية.

تواصل المملكة منذ أشهر، ضغوطها على الولايات المتحدة الأميركية، بهدف إنجاح خطتها ببناء محطة نووية، إذ كشفت صحيفة أميركية مؤخراً، أن الرياض تدرس عرضاً صينياً لبناء المحطة في إطار سعي سعودي لتطوير برنامج نووي مدني.



وتنقل صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين سعوديين، قولهم إن هذا العرض جاء في خطوة "تهدف إلى الضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لتقديم تنازلات بشأن شروطها لمساعدة المملكة في الحصول على الطاقة النووية".



وبحسب تصريحات المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، فإنّ المؤسسة الوطنية النووية الصينية "قدمت عرضاً لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية بالمملكة، بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات".



وأوضحت أنَّ تباحث القضية مع الصين "وسيلة لحث إدارة بايدن على التنازل عن متطلبات حظر الانتشار النووي".



ووفق الصحيفة، فإنَّ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "مستعد للمضي قدماً مع الشركة الصينية قريباً، إذا انتهى الأمر بفشل المحادثات مع الولايات المتحدة".



وهذه ليست المرة الأولى التي تضغط فيها الرياض على واشنطن، ففي كانون الثاني 2023 كشف تقرير نشره موقع "إنتلجنس أونلاين" الاستحباراتي، أن السعودية تضغط على الولايات المتحدة وأطراف أخرى، عبر التلويح بإمكانية التعامل مع الصين في ملف البرنامج النووي السعودي المدني الضخم، لدفع واشنطن إلى تخفيف موقفها من ذلك البرنامج وتقليل قيودها على مستلزماته.



وعلى الرغم من أن التعاون مع الصين بالمجال النووي قد يعتبر خطاً أحمر في السعودية، لا ينبغي تجاوزه لعدم تفجير العلاقات مع الولايات المتحدة، فإن الرياض تستغل المحاولات المتكررة من شركة الهندسة النووية الصينية (CNEC) كوسيلة ضغط في مفاوضات "بن سلمان" مع واشنطن وباريس وسيئول حول الصفقة النووية.



الشروط المختلفة



صحيفة "وول ستريت جورنال"، أشارت إلى أن الولايات المتحدة تشترط مساعدة الرياض في تطوير برنامج للطاقة النووية بموافقة السعوديين على عدم تخصيب اليورانيوم أو استخراج رواسبه، "وهي شروط لم تطلبها الصين، التي تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط".



وطلبت السعودية من الولايات المتحدة "مساعدتها في تطوير برنامج نووي مدني، إضافة إلى توفير ضمانات أمنية، كجزء من صفقة محتملة تشمل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل"، وفقاً للصحيفة.



وتنقل الصحيفة حديث المسؤولين السعوديين عن تفضيل المملكة التعامل مع شركة "كيبكو" للطاقة الكهربائية الكورية الجنوبية، لبناء مفاعلات المحطة باعتماد الخبرة التشغيلية الأميركية، لكن دون الموافقة على ضوابط عدم الانتشار التي تطلبها واشنطن، بشكل عام.



وبحسب التقرير، فإنه ثمة مشكلة تعيق الأمر برمته، فجزء كبير من التقنية التي تستخدمها شركة "كيبكو" الكورية الجنوبية يأتي من شركة "ويستنجهاوس إلكتريك الأمريكية" (Westinghouse)، ومن ثم فإن الشركة الكورية الجنوبية تخضع لضوابط التصدير الأميركيّة.



ويعني هذا ببساطةٍ أن أي اتفاق كوري جنوبي في برنامج السعودية النووي سيتطلب موافقة الكونغرس، وهي موافقة لا تبدو قريبة بسبب استمرار السياسة الأميركية الحذرة بشأن البرنامج النووي السعودي.



وسبق أن قالت وسائل إعلام إن السعودية فتحت مناقشات أيضاً مع فرنسا وروسيا بشأن الطاقة النووية، غير أن الرياض تشكك في قدرة فرنسا على الوفاء بالتزاماتها، كما أن لديها مخاوف بشأن العقوبات في مسألة التعاون مع روسيا.



فرصة مزدوجة