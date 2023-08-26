البابا فرنسيس يدعو إلى "الصحوة": التضليل أولى خطايا الصحافة

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وخلال حفل في الفاتيكان لمنح جائزة إعلامية بحضور صحافيين إيطاليين، قال البابا: "التضليل هو أولى خطايا أو لنقل أخطاء الصحافة".وأضاف في بيان أصدره الفاتيكان أن "التضليل هو احدى خطايا الصحافة، وهي 4: التضليل، عندما لا يقوم الصحافي بالإبلاغ أو يضلل، والإهانة المستخدمة أحياناً، والتشهير الذي يختلف عن الإهانة لكنه يحطم، والرابعة هي الولع بالفضائح".وتابع: "آمل في إعطاء حيز لأصوات السلام، لأولئك المنخرطين في إنهاء النزاع في أوكرانيا وغيره".