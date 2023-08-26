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البابا فرنسيس يدعو إلى "الصحوة": التضليل أولى خطايا الصحافة

Lebanon 24
26-08-2023 | 11:19
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ندّد البابا فرنسيس اليوم السبت، بـ"التضليل" والأخبار الكاذبة، معتبراً أنها تمثل "أولى خطايا الصحافة" في سعيها لتوجيه الرأي العام، بحسب وكالة "فرانس برس".

وخلال حفل في الفاتيكان لمنح جائزة إعلامية بحضور صحافيين إيطاليين، قال البابا: "التضليل هو أولى خطايا أو لنقل أخطاء الصحافة".
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وأضاف في بيان أصدره الفاتيكان أن "التضليل هو احدى خطايا الصحافة، وهي 4: التضليل، عندما لا يقوم الصحافي بالإبلاغ أو يضلل، والإهانة المستخدمة أحياناً، والتشهير الذي يختلف عن الإهانة لكنه يحطم، والرابعة هي الولع بالفضائح".

وتابع: "آمل في إعطاء حيز لأصوات السلام، لأولئك المنخرطين في إنهاء النزاع في أوكرانيا وغيره".
 
 
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