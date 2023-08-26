دولة عربيّة ستكون ضمن أكبر "إقتصادات العالم".. من هي؟

قال بنك "غولدمان ساكس" إن دولة عربية، ستكون من ضمن العشرة الكبار اقتصادياً في العالم عام 2075.





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وأضاف البنك أن حصة الأسواق الناشئة من القيمة السوقية العالمية للأسهم سترتفع من حوالى 27 بالمئة حالياً إلى 35 بالمئة عام 2030، و47 بالمئة في 2050، و55 بالمئة في 2075.



ورجح البنك أن ترفع الهند حصتها من القيمة السوقية العالمية، بأقل من 3 بالمئة خلال عام 2022 إلى 8 بالمئة في 2050، و12 بالمئة في عام 2075.



وتضمنت التوقعات تصنيف مصر في المرتبة السابعة في قائمة دول الاقتصادات الأكبر في عام 2075، لتكون الدولة العربية الوحيدة التي تصدرت الدول العشر الأوائل في القائمة لعام 2075.



وفي العام 2022 كانت الولايات المتحدة والصين واليابان والهند وألمانيا والمملكة المتحدة ثم فرنسا تلتها كندا وروسيا وأخيرا إيطاليا ضمن أكبر 10 اقتصادات بالعالم.



توقعات غلودمان ساكس ووفقاً لتقديرات البنك عن توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 104 دول حتى عام 2075، فإنّه من المرجح أن تظل الصين، وأميركا، والهند أكبر 3 اقتصادات، ومع السياسات والمؤسسات الصحيحة، من المتوقع أن تكون 7 من الاقتصادات الـ10 الأولى في العالم من الاقتصادات الناشئة.وأضاف البنك أن حصة الأسواق الناشئة من القيمة السوقية العالمية للأسهم سترتفع من حوالى 27 بالمئة حالياً إلى 35 بالمئة عام 2030، و47 بالمئة في 2050، و55 بالمئة في 2075.ورجح البنك أن ترفع الهند حصتها من القيمة السوقية العالمية، بأقل من 3 بالمئة خلال عام 2022 إلى 8 بالمئة في 2050، و12 بالمئة في عام 2075.وتضمنت التوقعات تصنيف مصر في المرتبة السابعة في قائمة دول الاقتصادات الأكبر في عام 2075، لتكون الدولة العربية الوحيدة التي تصدرت الدول العشر الأوائل في القائمة لعام 2075.وفي العام 2022 كانت الولايات المتحدة والصين واليابان والهند وألمانيا والمملكة المتحدة ثم فرنسا تلتها كندا وروسيا وأخيرا إيطاليا ضمن أكبر 10 اقتصادات بالعالم.

وبحسب توقعات البنك، فإنَّ أكبر عشرة اقتصادات عالمياً في العام 2050، ستكون على رأسها الصين والولايات المتحدة والهند وإندونيسيا وألمانيا واليابان في المرتبة السادسة ثم المملكة المتحدة فالبرازيل وفرنسا وأخيراً روسيا.



‏وتصدرت الصين والهند ثم الولايات المتحدة وإندونيسيا ونيجيريا توقعات البنك لأكبر اقتصادات عالمية خلال 2075، فيما حلت باكستان سادسة ثم مصر تلتها البرازيل وألمانيا وأخيراً المملكة المتحدة.



أكبر اقتصادات العالم

ويعد اقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 23 تريليون دولار، ومعدل النمو 5.7 بالمئة، وفق تصنيف "لجامعة بيورنيا" الهندية الذي استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي.



وتشكل الرعاية الصحية والعقارات والتأمين والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية، أكبر مساهم في نمو الاقتصاد الأمريكي.



وتحتل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 17.73 تريليون دولار، بمعدل نمو يصل إلى 8.1 بالمئة، إذ تعتبر الصين أكبر اقتصاد من حيث معيار القوة الشرائية الذي يبلغ 18.59 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.



أما في اليابان فيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.94 تريليونات دولار، ومعدل النمو 1.6 بالمئة، بعده ألمانيا أكبر اقتصادات أوروبا والرابعة عالميا بناتج محلي يتجاوز 4.22 تريليونات دولار، ومعدل النمو 2.9 بالمئة. (عربي21)