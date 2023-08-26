مقتل 3 طيارين عسكريين في أوكرانيا إثر تصادم طائرتين





ووقع الحادث الجمعة فوق منطقة جيتومير غربي العاصمة كييف.



وكتبت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام "نقدم تعازينا لأسر الضحايا. هذه خسارة مؤلمة ولا يمكن تعويضها لنا جميعاً"، مضيفة أن تحقيقاً يجري في ملابسات الحادث.

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وسيمثل فقدان الطيارين الثلاثة ضربة لأوكرانيا التي توشك على بذل جهود ضخمة لتدريب طواقمها الجوية بسرعة على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز إف-16. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية في بيان أن ثلاثة طيارين لقوا حتفهم بعد اصطدام طائرتين للتدريب من طراز إل-39 في الجو بوسط البلاد.ووقع الحادث الجمعة فوق منطقة جيتومير غربي العاصمة كييف.وكتبت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام "نقدم تعازينا لأسر الضحايا. هذه خسارة مؤلمة ولا يمكن تعويضها لنا جميعاً"، مضيفة أن تحقيقاً يجري في ملابسات الحادث.وسيمثل فقدان الطيارين الثلاثة ضربة لأوكرانيا التي توشك على بذل جهود ضخمة لتدريب طواقمها الجوية بسرعة على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز إف-16.

وتعهدت الدول الغربية بإرسال ما يصل إلى 61 طائرة إلى كييف.



وتشن أوكرانيا وأنصارها في الخارج حملات من أجل تسليم هذه الطائرات منذ أشهر، بحجة أن التفوق الجوي على روسيا هو السبيل الوحيد لتسريع عملية استعادة الأراضي الأوكرانية.



وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، في أيار: "عندما تكون لدينا طائرات إف-16، سننتصر في هذه الحرب".



وقد ردد الكثيرون في الغرب هذا الأمر، حيث أشار خبراء عسكريون إلى أن خوض حرب من دون دعم جوي كبير يعني خسائر أكبر في الأفراد، كان من الممكن تجنبها.