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عربي-دولي

الكمبيوتر كشف كارثة.. اختفاء سائحة روسية في أعماق البحر بالغردقة

Lebanon 24
26-08-2023 | 13:37
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شهدت الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر المصرية، اختفاء سائحة روسية في أعماق البحر أثناء رحلة بحرية مع فريق يضم 27 غواصا محترفا عقب غوصها مع زوجها لأعماق كبيرة.
وذكر موقع "النبأ" المصري أن السائحة الروسية تعدت العمق المسموح به دوليا بأعماق البحر بالغردقة.
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وحسب الموقع الإخباري المصري، أفاد خبير الغوص السياحي حسن فؤاد الطيب، بأن 27 غواصا محترفا كانوا في رحلة بحرية مدتها 10 أيام، وفي آخر يوم للرحلة تم التوجه لمنطقة خلف الجزر جنوب الغردقة.
وصرح بأن سائحين (رجل وزوجته) تجاوزا العمق المسموح به دوليا، مشيرا إلى أن الكمبيوتر سجل نزول الزوج إلى عمق 110 أمتار، كما تعدت الزوجة العمق الذي بلغه زوجها وهذا ما أقره بعد خروجه من المياه.
وذكر حسن فؤاد الطيب أن الزوج شعور بالإعياء نظرا للعمق الكبير ونتيجة لثقل الأعماق وزيادة نسبه النيتروجين، موضحا أنه استطاع إنقاذ نفسه والخروج من المياه، بينما استمرت زوجته بالغوص في الأعماق مما جعلها تفقد الذاكرة والشعور مع العمق الكبير نتيجة تخدرها من النيتروجين.
وأشارت إلى أن احتمالات خروجها حيه صعب جدا، نظرا لمرور أكثر من 15 ساعة منذ بداية الغوص حتى الآن.
وأكد أن عمليات البحث مازالت مستمرة عبر الغواصين واللانشات.
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