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عربي-دولي

المبعوث الأممي: وجود حكومتين في ليبيا يزيد القلق بشأن مستقبلها

Lebanon 24
26-08-2023 | 14:15
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أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن وجود حكومتين في البلاد يزيد القلق بشأن مستقبلها، داعياً إلى طي صفحة "الانقسام والصراع".

وقال باتيلي في مقابلة مسجلة لمركز أخبار الأمم المتحدة، إن استمرار الانقسام في القيادة السياسية والأمنية والعسكرية، "قد يخلق وضعاً تفقد فيه ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها".
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وأضاف باتيلي أن استقرار ليبيا يصب في صالح المنطقة بأكملها، مشيراً إلى ضرورة إجراء الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021.

وأوضح باتيلي أن الليبيين يريدون إجراء الانتخابات "لأنها الوسيلة الوحيدة لإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة".

إلا أن المبعوث الأممي لفت إلى أن القوانين التي وضعتها لجنة (6+6) بشأن الانتخابات قد تكون غير قابلة للتطبيق في صيغتها الحالية، مشيراً إلى أنها بحاجة للتعديل.

وتابع باتيلي: "عندما يتم الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية، سنتمكن من وضع خارطة طريق للوصول للانتخابات".
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