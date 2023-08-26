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عربي-دولي

ضحايا في حريق عربة قطار متوقفة في الهند

Lebanon 24
26-08-2023 | 14:45
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لقي 9 ركاب حتفهم إثر اندلاع حريق في عربة قطار متوقفة بمدينة مادوراي بولاية تاميل نادو جنوب الهند.

ونقلت وكالة "إيه إن آي" للأنباء عن مسؤولة محلية كبيرة في المدينة، قولها في تسجيل مصور، إن الحريق اندلع بعد انفجار أسطوانة غاز كان يستخدمها بعض الركاب لإعداد الشاي على موقد.
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وأضافت أن أكثر من 50 راكباً كانوا يستقلون العربة التي كانت مفصولة عن القطار ومتوقفة بالمحطة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحريق الذي شب في الساعات الأولى من صباح السبت، استمر لساعتين قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه، مضيفة أن 20 شخصاً أصيبوا في الحادث.
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