Advertisement

عربي-دولي

مع عودة كورونا.. بايدن يتحدث عن لقاح جديد

Lebanon 24
26-08-2023 | 15:10
A-
A+
Doc-P-1101315-638286851175506858.jpg
Doc-P-1101315-638286851175506858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يخطط لطلب المزيد من التمويل من الكونغرس لتطوير لقاح جديد لفيروس كورونا.

وقال بايدن، الذي يقضي إجازته في منطقة بحيرة تاهو، للصحافيين: "لقد وقّعت هذا الصباح على اقتراح يتعين علينا أن نقدمه إلى الكونغرس طلباً للحصول على تمويل إضافي للقاح جديد ضروري وفعال".
Advertisement

وأضاف: "من المرجح أن يوصى الجميع بالحصول عليه بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على لقاح من قبل أم لا".

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أدى فيه الارتفاع الأخير في حالات كوفيد-19 في بعض المناطق إلى عودة بعض المؤسسات في الولايات المتحدة لفرض ارتداء الكمامات. كما ارتفعت معدلات الاستشفاء بسبب كورونا أيضاً في الأسابيع القليلة الماضية في الولايات المتحدة.

ويجري بالفعل تطوير لقاحات جديدة لكورونا تحتوي على نسخة من سلالة أوميكرون XBB.1.5، وذلك في مختبرات شركات فايزر ونوفافاكس وموديرنا. وعلى الأرجح سوف يكون هناك لقاحات محدثة ضد طفرات الفيروس المستمرة.

يذكر أن طلب التمويل التكميلي الذي قدمته إدارة بايدن للكونغرس لبدء العام المالي الجديد لم يكن يتضمن تمويل لقاحات كورونا.

وبدلاً من ذلك، طلب البيت الأبيض ما يقرب من 40 مليار دولار لتمويل الأولويات الرئيسية قصيرة المدى، مثل تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، والصناديق الفيدرالية لمواجهة الكوارث، وتغير المناخ وأولويات ضبط الحدود.

وفي الخريف الماضي، طلب بايدن من الكونغرس أكثر من 9 مليارات دولار لمكافحة الفيروس، لكن الطلب قوبل بالرفض.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2023-08-26
16:55 | 2023-08-26
16:30 | 2023-08-26
16:00 | 2023-08-26
15:49 | 2023-08-26
15:00 | 2023-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24