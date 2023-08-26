مع عودة كورونا.. بايدن يتحدث عن لقاح جديد

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يخطط لطلب المزيد من التمويل من الكونغرس لتطوير لقاح جديد لفيروس كورونا.وقال بايدن، الذي يقضي إجازته في منطقة بحيرة تاهو، للصحافيين: "لقد وقّعت هذا الصباح على اقتراح يتعين علينا أن نقدمه إلى الكونغرس طلباً للحصول على تمويل إضافي للقاح جديد ضروري وفعال".وأضاف: "من المرجح أن يوصى الجميع بالحصول عليه بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على لقاح من قبل أم لا".ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أدى فيه الارتفاع الأخير في حالات كوفيد-19 في بعض المناطق إلى عودة بعض المؤسسات في الولايات المتحدة لفرض ارتداء الكمامات. كما ارتفعت معدلات الاستشفاء بسبب كورونا أيضاً في الأسابيع القليلة الماضية في الولايات المتحدة.ويجري بالفعل تطوير لقاحات جديدة لكورونا تحتوي على نسخة من سلالة أوميكرون XBB.1.5، وذلك في مختبرات شركات فايزر ونوفافاكس وموديرنا. وعلى الأرجح سوف يكون هناك لقاحات محدثة ضد طفرات الفيروس المستمرة.يذكر أن طلب التمويل التكميلي الذي قدمته إدارة بايدن للكونغرس لبدء العام المالي الجديد لم يكن يتضمن تمويل لقاحات كورونا.وبدلاً من ذلك، طلب البيت الأبيض ما يقرب من 40 مليار دولار لتمويل الأولويات الرئيسية قصيرة المدى، مثل تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، والصناديق الفيدرالية لمواجهة الكوارث، وتغير المناخ وأولويات ضبط الحدود.وفي الخريف الماضي، طلب بايدن من الكونغرس أكثر من 9 مليارات دولار لمكافحة الفيروس، لكن الطلب قوبل بالرفض.