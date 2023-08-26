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عربي-دولي

بعد الانتخابات... الغابون تقطع الإنترنت وتفرض حظر تجول ليلي

Lebanon 24
26-08-2023 | 15:49
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أعلن المتحدث باسم حكومة الغابون في كلمة بثها التلفزيون إن الحكومة قطعت الإنترنت، وقررت فرض حظر تجول ليلي اعتباراً من الأحد.

ويأتي ذلك بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت، السبت.
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انتخابات

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