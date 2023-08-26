بعد الانتخابات... الغابون تقطع الإنترنت وتفرض حظر تجول ليلي

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أعلن المتحدث باسم حكومة الغابون في كلمة بثها التلفزيون إن الحكومة قطعت الإنترنت، وقررت فرض حظر تجول ليلي اعتباراً من الأحد.ويأتي ذلك بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت، السبت.