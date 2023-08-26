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عربي-دولي

أسلوب غير مسبوق في "الإعدام".. لن تتوقعوا ما سيحصل في أميركا!

Lebanon 24
26-08-2023 | 16:30
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تتجه ولاية ألاباما لتصبح أول ولاية تنفذ حكم الإعدام بواسطة النيتروجين، وهو أسلوب يتضمن جعل الشخص المحكوم عليه يتنفس النيتروجين فقط، الأمر الذي يؤدي إلى الوفاة بسبب نقص الأوكسجين.

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ويثير تنفس النيتروجين كوسيلة لتنفيذ حكم الإعدام تساؤلات أخلاقية وقانونية.

وبحسب قناة "إيه بي سي" الأميركية، طلب المدعي العام في ألاباما من المحكمة العليا في الولاية تحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام بحق كينيث يوجين سميث، المحكوم عليه بالإعدام بسبب جريمة قتل مأجورة في عام 1988.

وحاولت الولاية تنفيذ حكم الإعدام بواسطة "الحقن القاتل" في العام الماضي، لكنها فشلت.

ومن المتوقع أن يثير هذا الإجراء معارك قانونية جديدة بشأن دستورية هذا الأسلوب.
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