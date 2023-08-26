28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السعودية تتسلّم قيادة "قوتين بحريتين" لتعزيز أمن الخليج البحري
Lebanon 24
26-08-2023
|
16:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن القوات البحرية الملكية ستتسلّم الأحد، قيادة قوة الواجب المختلطة 152، وقوة "الحارس"، في قاعدة الدعم البحرية الأميركية بالأسطول الخامس بالبحرين.
وتتمثل قوة الواجب المختلطة 152 التي تعمل منذ 2004 في تعزيز الأمن البحري للخليج العربي، وحماية البنية التحتية في المياه الدولية، وكذلك مكافحة الأنشطة غير القانونية والإرهابية.
Advertisement
وتشمل مهام القوة الأخرى التي تتبع للتنظيم الدولي للأمن البحري المعروفة بقوة "الحارس"، مراقبة خطوط الملاحة البحرية التجارية، وتوفير الحماية للسفن التجارية التابعة للقوة، وردع الدول الراعية للأنشطة المهددة للسلامة البحرية.
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت بفستان مكشوف.. بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية تتعرّض لهجوم عنيف: "بلشتي تتعري!" (صور)
Lebanon 24
ظهرت بفستان مكشوف.. بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية تتعرّض لهجوم عنيف: "بلشتي تتعري!" (صور)
00:50 | 2023-08-26
26/08/2023 12:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تظهر بإطلالة جريئة.. وتكشف عن حبيبة ابنها! (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تظهر بإطلالة جريئة.. وتكشف عن حبيبة ابنها! (صور)
02:10 | 2023-08-26
26/08/2023 02:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
المطار أغلق... دولةٌ من دون كهرباء منذ الأمس
Lebanon 24
المطار أغلق... دولةٌ من دون كهرباء منذ الأمس
05:36 | 2023-08-26
26/08/2023 05:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظةٌ مأسوية لشاب مشنوق في زحلة.. عُلِّق بـ"حبلٍ" على الطريق!
Lebanon 24
لحظةٌ مأسوية لشاب مشنوق في زحلة.. عُلِّق بـ"حبلٍ" على الطريق!
12:36 | 2023-08-26
26/08/2023 12:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيّام.. إليكم ما سيشهده الإنترنت في لبنان
Lebanon 24
بعد أيّام.. إليكم ما سيشهده الإنترنت في لبنان
12:14 | 2023-08-26
26/08/2023 12:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2023-08-26
قتلى وجرحى في إطلاق نار في فلوريدا
16:30 | 2023-08-26
أسلوب غير مسبوق في "الإعدام".. لن تتوقعوا ما سيحصل في أميركا!
16:00 | 2023-08-26
دولة عربيّة ستكون ضمن أكبر "إقتصادات العالم".. من هي؟
15:49 | 2023-08-26
بعد الانتخابات... الغابون تقطع الإنترنت وتفرض حظر تجول ليلي
15:10 | 2023-08-26
مع عودة كورونا.. بايدن يتحدث عن لقاح جديد
15:00 | 2023-08-26
السودان: تصريحات سفير أميركا تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية
فيديو
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
27/08/2023 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
27/08/2023 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
27/08/2023 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24