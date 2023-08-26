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عربي-دولي

قتلى وجرحى في إطلاق نار في فلوريدا

Lebanon 24
26-08-2023 | 16:59
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أفادت وسائل إعلام أميركية محلية بسقوط 4 قتلى وجريحين إثر إطلاق نار في جاكسونفيل بفلوريدا.

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيسة بلدية مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأميركية قولها إن إطلاق نار أدى إلى سقوط "عدد من القتلى".
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نار

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