قتلى وجرحى في إطلاق نار في فلوريدا

أفادت وسائل إعلام أميركية محلية بسقوط 4 قتلى وجريحين إثر إطلاق نار في جاكسونفيل بفلوريدا.



ونقلت وسائل الإعلام عن رئيسة بلدية مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأميركية قولها إن إطلاق نار أدى إلى سقوط "عدد من القتلى".

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