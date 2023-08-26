دوي انفجارات.. أوكرانيا تصد هجوما جويا روسيا على مشارف كييف

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أكد الجيش الأوكراني، صباح اليوم الأحد، صد هجوم جوي روسي على مشارف العاصمة كييف، في وقت سمع دوي انفجارات في المنطقة.وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية على تطبيق "تلغرام" إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم جوي روسي على مشارف كييف في وقت مبكر الأحد.وأفاد شاهد من وكالة "رويترز" بسماع دوي انفجارات.وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا للتحذير من غارات جوية عند الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).(سكاي نيوز)