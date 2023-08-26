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عربي-دولي

مفاجأة جديدة عن ترامب.. جمعَ ملايين الدولارات بعد صورته الجنائيّة الشهيرة!

Lebanon 24
26-08-2023 | 23:31
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قال المتحدث باسم حملة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مساء السبت، إن ترامب جمع حوالى 20 مليون دولار في الأسابيع الـ3 الماضية.

وتتزامن هذه الفترة تقريباً مع اتهام ترامب في قضايا اتحادية وعلى مستوى الولايات مرتبطة بمزاعمه الكاذبة بأن انتخابات عام 2020 سُرقت منه.
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أرقام التبرعات

وقال المتحدث باسم ترامب ستيفن تشونغ على منصة "إكس"، المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، إن الرئيس السابق جمع 7.1 مليون دولار منذ ظهوره الخميس لالتقاط صورته الجنائية في قضية الابتزاز والاحتيال في أتلانتا بولاية جورجيا، وفق "رويترز".
ولفت تشونغ إلى أنَّ ترامب جمع الجمعة فقط 4.18 مليون دولار ما يجعله اليوم الأعلى ربحاً في حملته حتى الآن.
ويسعى ترامب، الذي انتُخب رئيساً عام 2016 لكنه هزم أمام الديمقراطي جو بايدن فيعام 2020، إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى لخوض انتخابات الرئاسة.

ويواجه ترامب 4 اتهامات متعلقة بمزاعمه الكاذبة بشأن سرقة الانتخابات والهجوم الذي شنه أتباعه في السادس من كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن، لكنه نفى جميع التهم.

وفي يوم 15 آب، وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا اتهامات لترام ببعد تحقيق أجرته فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون بشأن مساعيه لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن في الولاية.

وفي الثالث من آب، أكد ترامب أنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه من قبل المحقق الخاص جاك سميث في المحكمة الاتحادية بواشنطن والتي مفادها أنه تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال منع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن في انتخابات 2020 عليه وحرمان الناخبين من حقهم في التصويت بانتخابات نزيهة.

كذلك، دافع ترامب عن نفسه مؤكداً أنه غير مذنب في تهم الاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد ترك منصبه وتزوير سجلات تجارية في قضية في نيويورك تتعلق بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 للتستر على علاقة كانت تربطه بها. (سكاي نيوز عربية)
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