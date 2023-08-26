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عربي-دولي

تجمعات ودعوات لليقظة.. المجلس العسكري في النيجر يحشد الجماهير

Lebanon 24
26-08-2023 | 23:43
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في خطوة ترمي لإظهار شرعية بين الجماهير في مواجهة مجموعة "إيكواس" التي تلوح باستخدام القوة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم، يكثف المجلس العسكري الحاكم في النيجر من توظيف التجمعات الجماهيرية.

في هذا الإطار، شهد الملعب الرئيسي في العاصمة نيامي، أمس السبت، تجمعا شارك فيه الآلاف استجابة لدعوة أنصار المجلس العسكري.
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وردد المشاركون شعارات مؤيدة للمجلس ورافضة للوجود الفرنسي والتدخل العسكري الذي تهدد به مجموعة "إيكواس" وأطراف أخرى مثل باريس.

وألقى المتحدث باسم المجلس العسكري كلمة أمام الجماهير هدد فيها باستخدام القوة من أجل طرد السفير الفرنسي.

أضاف أن على الشعب في النيجر أن يكون مستعدا لكل الاحتمالات، و"ألا ينام وأن يكون مستيقظا في الأيام المقبلة".

ربما يشير هذا الحديث إلى أن الحرب باتت قاب قوسين أو أدنى خاصة مع رفض المجلس العسكري تقديم تنازلات.

وكانت هناك تظاهرات أخرى في عدد من المناطق في النيجر بالتزامن مع التجمع في الملعب الرئيسي في نيامي.

وهناك ترقب لوقفة أخرى أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر ومنطقة الساحل بشكل عام، اليوم الأحد.

ويتمسك المجلس العسكري بالمرحلة الانتقالية، ولم يقدم أي تنازلات حتى الآن، بل هدد باستخدام القوة من أجل إخراج القوات الفرنسية من النيجر.(سكاي نيوز)

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