تطبيقٌ لأثرى أثرياء العالم حصراً.. اكتشفوا مواصفاته

كشف تقرير صحفي عن وجود تطبيق على الهواتف الذكية مخصص لأثرى الأثرياء في العالم، يبلغ ثمن الاشتراك السنوي فيه 30 ألف دولار.



وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية إن المشرفين على التطبيق أتاحوا لمراسلها فرصة الاطلاع على هذا التطبيق الذي يتميز بالسرية والحصرية.

Advertisement

وبيّنت المعلومات التي حصل عليها المراسل أن التطبيق يُسمى "Myria"، وكل الموجودين ضمنه هم من الناجحين ويملكون تأثيراً عالمياً، كما يقولُ مصممه ري فليمنغز.

وذكرت الصحيفة أنّ متوسط ثروات المشتركين في التطبيق يبلغ 600 مليون دولار، مشيرة إلى أن التطبيق يخدمُ حالياً أقل من 100 شخص، في حين أن عدداً منهم ينتمي إلى وادي السيلكون، منطقة صناعة التكنولوجة البارزة في الولايات المتحدة.

كذلك، فإنّ هناك قائمة انتظار تضم 500 شخص، مع وجود آمال بأن يرتفع عدد المشتركين في التطبيق إلى 1000 بحلول نهاية 2024.

ولم يكشف الصحفي أسماء المشتركين في التطبيق، لكنه ذكر أنّ عدداً منهم رؤساء تنفيذيون ومؤسسون لشركات، فضلاً عن شبان باعوا شركاتهم الناشئة مقابل مبالغ فلكية.

كذلك، تحدث مراسل الصحيفة الأميركية أيضاً عن وجود مشاهير ونجوم رياضة وآخرين.

ووفقاً لـ"نيويورك بوست"، فإن فكرة التطبيق بسيطة وهي إتاحة تواصل الأثرياء مع كل يرغبون فيه، بعيداً عن الأنظار وبشكل سري تماماً.

وعلى سبيل المثال، إذا أراد أحدهم أن يسافر إلى إيطاليا ويريد مكانا للإقامة هناك، يتيح التطبيق له الوصول إلى قصر غير متاح في أسواق الإيجار الرقمية والمعلنة.

مع هذا، يتيح التطبيق أيضاً للأثرياء الحصول على تذاكر في المباريات الهامة والحفلات الأكثر شعبية، مثل حفلات الأوسكار، ويبدو التطبيق أنه الحل للحصول على التذاكر المستحيلة. (سكاي نيوز عربية)