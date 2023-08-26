Advertisement

عربي-دولي

تطبيقٌ لأثرى أثرياء العالم حصراً.. اكتشفوا مواصفاته

Lebanon 24
26-08-2023 | 23:44
A-
A+
Doc-P-1101348-638287162427768657.jpg
Doc-P-1101348-638287162427768657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير صحفي عن وجود تطبيق على الهواتف الذكية مخصص لأثرى الأثرياء في العالم، يبلغ ثمن الاشتراك السنوي فيه 30 ألف دولار.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية إن المشرفين على التطبيق أتاحوا لمراسلها فرصة الاطلاع على هذا التطبيق الذي يتميز بالسرية والحصرية.
Advertisement
 
وبيّنت المعلومات التي حصل عليها المراسل أن التطبيق يُسمى "Myria"، وكل الموجودين ضمنه هم من الناجحين ويملكون تأثيراً عالمياً، كما يقولُ مصممه ري فليمنغز. 
 
وذكرت الصحيفة أنّ متوسط ثروات المشتركين في التطبيق يبلغ 600 مليون دولار، مشيرة إلى أن التطبيق يخدمُ حالياً أقل من 100 شخص، في حين أن عدداً منهم ينتمي إلى وادي السيلكون، منطقة صناعة التكنولوجة البارزة في الولايات المتحدة.
كذلك، فإنّ هناك قائمة انتظار تضم 500 شخص، مع وجود آمال بأن يرتفع عدد المشتركين في التطبيق إلى 1000 بحلول نهاية 2024.
ولم يكشف الصحفي أسماء المشتركين في التطبيق، لكنه ذكر أنّ عدداً منهم رؤساء تنفيذيون ومؤسسون لشركات، فضلاً عن شبان باعوا شركاتهم الناشئة مقابل مبالغ فلكية.
كذلك، تحدث مراسل الصحيفة الأميركية أيضاً عن وجود مشاهير ونجوم رياضة وآخرين.
ووفقاً لـ"نيويورك بوست"، فإن فكرة التطبيق بسيطة وهي إتاحة تواصل الأثرياء مع كل يرغبون فيه، بعيداً عن الأنظار وبشكل سري تماماً.
وعلى سبيل المثال، إذا أراد أحدهم أن يسافر إلى إيطاليا ويريد مكانا للإقامة هناك، يتيح التطبيق له الوصول إلى قصر غير متاح في أسواق الإيجار الرقمية والمعلنة.
مع هذا، يتيح التطبيق أيضاً للأثرياء الحصول على تذاكر في المباريات الهامة والحفلات الأكثر شعبية، مثل حفلات الأوسكار، ويبدو التطبيق أنه الحل للحصول على التذاكر المستحيلة. (سكاي نيوز عربية)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:53 | 2023-08-27
04:42 | 2023-08-27
04:39 | 2023-08-27
04:19 | 2023-08-27
03:55 | 2023-08-27
03:30 | 2023-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24